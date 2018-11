Marina Tauber, deranjata ca a fost intrebata daca s-a mutat la Jora de Mijloc, acolo unde este primar: "Cu cat ati fost platita sa-mi dati aceasta intrebare?" - VIDEO

Reporter Pro TV: "Aveti o locuinta in Jora de Mijloc?"

Marina TAUBER, PRIMAR JORA DE MIJLOC: "Chiar va invit la Jora de Mijloc si acolo o sa vorbim despre proiectele care au fost implementate.

Eu mai bine o sa va intreb cu cat ati fost platita sa-mi dati aceasta intrebare. Si nu uitati ca sunteti platiti din miliardul furat."

Marina Tauber, vicepresedinte al Partidului Sor a fost aleasa primar in Jora de Mijloc in urma scrutinului din 20 mai, obtinand 61 la suta din sufragii. Ea figureaza in raportul Kroll, la fel ca si liderul formatiunii, primarul de Orhei. Ilan Sor a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare.

O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate.

