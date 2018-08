Marina Tauber, indignata de stirile care au aparut in presa, dupa ce a fost filmata cum agreseaza o jurnalista cu matura. Nemultumita, primarul Jorei de Mijloc s-a apucat sa dea lectii de jurnalism celor care activeaza in media - VIDEO

Video in curand





Marina Tauber i se pare absurd ca un jurnalist are dreptul sa evalueze politicienii, dar un politician nu are dreptul sa evalueze un jurnalist asa ca s-a apucat sa dea lectii pe facebook jurnalistilor.

Marina TAUBER, PRIMAR, COMUNA JORA DE MIJLOC: “Nici un jurnalist adevarat nu va fi de acord cu rolul unui provocator la comanda, al carui scop este sa pretinda ca este o victima. Nici un jurnalist, care respecta etica profesionala, nu va participa la demonstratii, mitinguri, proteste in calitate de participant obisnuit, care va lua partea unuia sau altuia.”

Se intampla dupa ce mai multe mai multe ONG-uri de media au condamnat comportamentul acesteia dupa ce acum cetva zile cu o matura in mana, acesta a incercat sa alunge ziaristii de la manifestatie. I-a luat apararea primarului Marina Tauber primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul BEM.

Intr-un mesaj postat pe Facebok acesta s-a dresat jurnalistilor sa nu se lase manipulati. La randul ei, Marina Tauber i-a multumit lui Ilan Sor, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, pentru sprijinul acordat in incidentul cu jurnalista de la Radio Orhei.

Petru MACOVEI, DIRECTOR EXECUTIV API: “Tactica apararii prin atac functioneaza foarte bine si in acest caz. Doamna Tauber si Ilan Sor se comporta absolut scandalos in raport cu jurnalistii, ii acuza de provocare cu toate ca ei insisi care au provocat jurnalistii. Nu cred jurnalistii din Republica Moldova au nevoie de lectiile de jurnalism de la Marina Tauber. Postul de Radio Orhei a reflectat echidistant."

Duminica trecuta, in cadrul unui protest organizat de partidul Sor, la Orhei o jurnalista de la postul “Radio Orhei” a fost bruscata de primarul comunei Jora de Mijloc.

Cei de la Radio Orhei au depus o plangere la politie. Marina Tauber, vicepresedinte al Partidului Sor a fost aleasa primar in Jora de Mijloc in urma scrutinului din 20 mai, obtinand 61 la suta din sufragii.

Ea figureaza in raportul Kroll, la fel ca si liderul formatiunii, primarul de Orhei. Ilan Sor a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate.