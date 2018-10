Marina Tauber, intampinata cu huiduieli la Venetia, acolo unde Partidul Sor a organizat un concert pentru diaspora. Manifestantii au cerut ca edilul de la Orhei sa fie bagat la puscarie - VIDEO

"Nu ne amagiti cu tusonca.”





Mai multi moldoveni stabiliti in Italia au iesit astazi in strada sa protesteze in preajma localului unde avea loc concertul organizat de Partidul Sor.





“Lasati-i sa se veseleasca pe prostalanii care sustin asa ceva.”





Moldovenii au manifestat si in italiana, ca sa se faca auziti de toti trecatorii.





“Furtul miliardului a fost pus pe umerii moldovenilor, care vor trebui sa il restituie in 25 de ani. Fiecare cetatean trebuie sa plateasca timp de 25 de ani pentru aceste concerte de aici. In Moldova e instaurata dictatura, nu mai este democratie.”





Acestia spun ca s-au mobilizat prin telefon. Organizatorii vorbesc de un numar de 300 de demonstranti.





“Sor la puscarie.”





Constantin CHICU, PREŞEDINTE ASOCIAȚIA MOLDOVENILOR CREŞTINI DIN ITALIA: “Oamenii au venit de la Treviso, Padova, Verona si domnul Mihai Druta, deputat in primul Parlament a venit de la Padova.”





In tot acest timp, avea loc concertul organizat de Sor. Pe pagina sa de facebook, Marina Tauber a scris ca protestul ar fi fost platit de opozitia de la Chisinau.





Constantin CHICU, PREŞEDINTE ASOCIAȚIA MOLDOVENILOR CREŞTINI DIN ITALIA: “Eu cand am intrebat-o pe Tauber da cati bani ati cheltuit, ea imi spune ca ce credeti ca trebuie mult? Nu, sa o aduci pe Anastasia Lazariuc e gratis.”





Manifestatia organizata de asociatiile de moldoveni din Venetia s-a incheiat cu arborarea unui tricolor urias si adoptarea unei rezolutii. Cei de acolo au cerut pedepsirea lui Ilan Sor in dosarul furtului miliardului. Primarul de Orhei a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare in dosarul BEM. El ramane in libertate pana la o decizie a Curtii de Apel Cahul.