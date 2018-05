Marina Tauber - pentru cateva secunde primar PD la Jora de Mijloc. Cebotari: "Vreau sa felicit primarii nostri care au castigat in ...comuna Jora de Mijloc...cer scuze, aici noi nu am castigat din pacate"

Vladimir CEBOTARI, FOST MINISTRU AL JUSTITIEI IN GUVERNUL FILIP: "Astazi in mod special am discutat despre rezultatele alegerilor care s-au petrecut in ziua de duminica. Cu aceasta ocazie vreau sa ma adresez catre toti sustinatorii PD, deoarece pentru noi a fost o zi importanta.

Am participat in 5 localitati in alegerile pentru primar, 4 dintre care, noi am obtinut invingere si avem primarii nostri care au castigat din primul tur. Cu aceasta ocazie vreau sa felicit si primarii nostri care au castigat... comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei... cer scuze, aici noi nu am castigat din pacate."

Vicepresedintele Partidului SOR, Marina Tauber, a castigat din primul tur alegerile locale din comuna Jora de Mijloc din raionul Orhei. La sediul partidului din localitate, Tauber, alaturi de Ilan Sor, a celebrat victoria cu sampanie. Intr-un live pe Facebook, cei doi le-au promis satenilor o viata mai buna. Potivit datelor Comisiei Electorale Centrale, Marina Tauber a castigat alegerile din Jora de Mijloc cu 61,07%, acumuland 1048 de voturi.