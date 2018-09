Marsul centenarului s-a lasat cu violente. Suparati ca nu li s-a permis sa aduca in PMAN cele trei autocare cu care au ajuns in capitala, participantii au blocat soseaua Chisinau - Straseni. Mascatii au intervenit in forta si i-au tarat practic din drum

Marsul centenarului, care a inceput pasinic in centrul capitalei s-a lasat cu violente. Suparati ca nu li s-a permis sa aduca in Piata Marii Adunari Nationale cele trei autocare cu care au ajuns de la Alba Iulia la Chisinau, organizatorii manifestatiei au blocat soseaua Chisinau - Straseni. Ca sa elibereze drumul, mascatii au intervenit in forta si i-au tarat practic din drum.