Marsul organizat de comunitatea LGBT s-a lasat cu violenta. Mai multe grupuri de enoriasi s-au luat la harta cu politia. Filmul evenimentului - VIDEO

Pe traseul unde au marsuluit au fost blocate toate trecerile. Un grup de persoane a venit sa protesteze impotriva comunitatii LGBT, cu icoane si intonand „Hristos a inviat”.

Marsul a pornit de pe strada Ismail, iar la intersectia strazilor 31 August cu Banulescu Bodoni cele doua tabere s-au luat la harta, desi erau separate de cordoane de politisti. In unele imagini surprinse de martori se vede ca s-a intervenit chiar si cu gaze lacrimogene.

Enoriasii cred ca astfel de marsuri ale comunitatii LGTB nu ar trebui aiba loc in tara noastra.

“Cum vede conducerea tarii toata mizeria aceasta, spurcaciunea aceasta, cum sa-i lamuresc eu copilului meu cand doi barbati se saruta sau doua femei in strada.”

“ Ei se plimba. Noi nu-i atingem doar ca suntem impotriva ca arata public, dauneaza psihic copiilor”

Reprezentantii comunitatii gay spun ca la eveniment au fost zeci de oameni care au manifestat nu doar fata de discriminarea minoritatilor sexuale. S-au declarat multumiti ca in acest an s-a trecut fara violente.

“ Protestantii sunt foarte agresivi”

Angela FROLOV, ORGANIZATOR: “Am avut o pregatire buna. Am vorbit cu politia totul a fost cu succes”

In acest an marsul sub genericul „Fara frica de iubire” a ajuns la destinatia finala.In anii precedenti manifestatia se lasa cu scantei si chiar violente. Anul trecut marsul s-a incheiat mai devreme. De frica altercatiilor, participantii au fost urcati in autobuze cand de ei s-a apropiat un grup de enoriasi furiosi.

In 2016 manifestatia a fost mult mai tensionata. Atunci s-a lasat cu imbranceli si oua aruncate in demonstranti. Mitropolia Moldovei a cerut primariei Chisinau sa nu permita comunitatii gay sa organizeze marsul. Solicitarea insa a fost respinsa.