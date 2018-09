Marti am putea avea temperaturi de pana la minus trei grade, spun meteorologii. Cum va fi vremea in urmatoarele zile - FOTO

Astazi se prevede cer variabil. Vor cadea precipitatii in nordul tarii. Presiunea atmosferica va fi normala. In cursul noptii, in nord se asteapta 8 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 9 grade, iar maxima zilei va fi de 27 de grade.

In sud, noaptea se asteapta 10 grade. Ziua, termometrele vor indica 28 de grade.In capitala, minima va fi de 11 grade, iar ziua se asteapta 26 de grade.

De vineri se incalzeste din nou, astfel ca in weekend vom avea parte de temperaturi de pana la 24 de grade. Si in Romania vremea e capricioasa. Sinopticienii spun ca in urmatoarele zile temperaturile vor fi cu zece grade mai mici decat norma in aceasta perioada a anului, iar la munte ar putea sa ninga.