Martisorul a fost inclus in lista patrimoniului imaterial UNESCO

Decizia a fost luata la sedinta UNESCO, desfasurata in Coreea de Sud. Martisorul este simbolul romanesc al primaverii si este purtat in luna martie. Dupa care, conform traditiei este prins intr-un pom pentru ca sa aduca belsug in casa. Lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial cuprinde elemente din toata lumea si are scopul de a le proteja si promova.