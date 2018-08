Marturia unuia dintre tinerii care au fost tunsi fortat: „Acum mi-e frica sa merg prin Calarasi” - VIDEO

Au fost agresati fizic si injurati pentru simplul motiv ca aveau parul lung. Este povestea a doi tineri in varsta de 19 ani care au fost tunsi fortat la o benzinarie din Hancesti. Imaginile publicate de ZdG in care cei doi tineri sunt agresati, precum si informatiile despre unul dintre faptasi, care este condamnat pe viata in Italia pentru omor, au starnit numeroase comentarii in societate. Dupa ce acest incident a luat o astfel de amploare, una dintre victime a depus o plangere in acest sens si a oferit mai multe detalii pentru ZdG.