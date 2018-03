Marturii din dosarul tentativei de asasinare a lui Plahotniuc - ZdG.md

La un an de la retinerea celor 8 persoane acuzate de organizarea unei tentative de asasinare a lui Vladimir Plahotniuc, presedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), o singura persoana a fost condamnata, in timp ce altii ar putea fi eliberati daca nu va fi pronuntata o sentinta de condamnare pana pe 7 aprilie, curent, atunci cand sa implineste un an de la plasarea acestora in arest preventiv, termen peste care, potrivit legii, nicio persoana nu poate fi detinuta in lipsa unei sentinte de judecata, scrie ZdG.md