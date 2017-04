Marturii din Infern: Un copil de 14 ani supravietuieste mitralierei. Colegii lui au murit pe loc. Familia i-a fost ucisa - Report.md

L-am intrebat vineri, 7 aprilie 2017, dupa anuntul atacurilor americane din noaptea trecuta (6/7 aprilie) ce crede despre evolutiile din Siria, tara vecina Irakului natal. Era ingrozit de atacul cu arme chimice, petrecut acum cateva zile. De atacul americanilor inca nu aflase. I-am povestit, pe scurt ce s-a intamplat noaptea trecuta, despre interventia SUA.

E sceptic, nu mai crede in salvatori, oricare ar fi ei. in Orientul Mijlociu, oamenii au ajuns la capatul puterilor.

Cand pierzi tot ceea ce ai mai scump pe lume, familia, cu greu te ridici din caldaram, unde te-au mitraliat si unde ti-ai vazut colegii pe caldaram, fara sa se mai ridice de acolo. si-a pierdut tatal in timp ce acesta se afla in misiune. Era politist, a fost ucis. Ramas fara familie, Hassan s-a gandit sa scape din Infern. Cu un picior ranit, a reusit sa fuga. A stat ascuns, fara mancare, intr-un tir, pana la Timisoara. Zdrobit psihic si fizic, copilul de 14 ani s-a ridicat. Acum are 18 ani.

Lectia de vointa predata de un copil care si-a pierdut toata familia in atacuri teroriste

Plecat din Infern, Hassan este acum elev in clasa a IX-a la un liceu din Giurgiu. Merge la scoala in carje pentru ca, in tara lui, teroristii i-au nenorocit genunchiul cu gloante. Familie nu mai are, in afara unui frate mai mare. Restul - tata, mama, un alt frate si o sora - au murit in exploziile provocate de indivizi care par sa nu stie altceva decat sa arunce oameni in aer. Cand i-a fost distrus genunchiul, intr-un atentat, doi prieteni au murit langa el.

