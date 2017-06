Masina in flacari, incident - in ceata: nu era pornita, ci impinsa de un barbat care a recunoscut ca era beat, iar la volan - un amic, ametit si el de bautura. De la ce ar fi izbucnit flacarile si cum s-a intamplat totul - VIDEO

Incident bizar in capitala - o masina a luat foc si ars practic in totalitate pe o strada din sectorul Botanica. Cel mai ciudat, insa, urmeaza. Masina nu era pornita, ci impinsa de un barbat. Cel de la volan ne-a spus ca este beat, dar sofer ar fi cel care impinge. Acesta, la randul sau, ne-a spus ca si el a baut si ca nu ar conduce in asa stare. Ambii afirma ca masina s-a aprins de la o tigara aruncata nu se stie de pe unde, iar politia urmeaza sa stabileasca totusi cine se afla la volan.