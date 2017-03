Masina sefului SIS, implicata intr-un accident rutier tainuit de institutie - ZdG

Luni, 13 martie 2017, fotograful Constantin Grigoriţă a plasat pe o reţea de socializare mai multe imagini cu un banal accident rutier. Un BMW, cu numerele de înmatriculare ZHD 027 s-a tamponat cu un Opel Corsa, la volanul căruia se afla o tânără, Mariana. Ulterior, ZdG a constatatat însă că BMW-ul implicat în accident aparţine SIS, fiind folosit de şeful instituţiei, Mihai Balan. Informaţia a fost confirmată de mai multe persoane din anturajul organelor de drept, noteaza Ziarul de Garda.

Mariana, persoana care se afla la volanul maşinii Opel Corsa a declarat pentru ZdG că după accident, din BMW au coborât două persoane „un tânăr şi un bărbat mai în vârstă, sur la cap, care era în calitate de pasager. După accident, ei au plecat. S-au făcut nevăzuţi prin mulţime că noi nici nu am observat…”, relatează tânăra. Am întrebat-o pe aceasta dacă persoana la care face referire este şeful SIS, Mihai Balan, însă aceasta ne-a informat că nu cunoaşte cum arată acesta.

„Am fost apoi la Dispensarul Narcologic, am dat analize, apoi am fost la poliţie. La poliţie l-am văzut din nou pe bărbatul ăsta, în vârstă, care era în maşină. Vorbea liniştit şi le-a zis poliţiştilor că, „dacă ceva, ne sunăm”. Eu când am dat mărturii, el a intrat în cabinet şi parcă aşa trebuia să fie, nu mă cunoaşte, nimic. Dar, după ce el a plecat de la accident, a venit alt băiat care a urcat în maşină. S-a încuiat în maşină şi a stat. Peste vreo jumătate de oră a venit cu totul alţi băieţi, au luat maşina. Evacuatorul a venit. Poliţiştii stăteau pe lângă maşină. După accident, de maşina BMW-ului nici nu s-au apropiat. Doar la mine. Da, accidentul mi s-a părut ciudat. I-am întrebat pe poliţişti, de ce ei au părăsit locul accidentului. Că ei nu au dreptul. Ei nici măcar nu au venit să vadă ce e cu noi, dacă suntem vii sau morţi. Eu am chemat salvarea, am chemat poliţia. La mine în maşină erau nişte rude, care erau înscrise la spital…”, relatează tânăra.

