Masini ca Volkswagen, Mazda, Hyundai, Ford, lasate fara capace sau oglinzi: Soferii le-au gasit imprastiate prin cartier - GALERIE FOTO

Potrivit ofiterului de presa al Poltiei Capitalei, Natalia Stati, oamenii legii au fost alertati in aceasta dimineata in jur de ora 7. O grupa operativa din sectorul Ciocana s-a deplasat la locul incidentului pentru a invetiga cazul. In total sapte masini au fost deteriorate. In functie de pagubele aduse, faptasii vor fi sanctionati.

Ciudat este faptul ca masinile au fost doar deteriorate, iar capacele nu au fost furate, ci imprastiate prin cartier.

Imaginile de mai jos au fost postate pe Facebook de unul dintre soferi care si-a gasit masina astfel. Potrivit acestuia stergatoarele masinii au fost indoite,iar oglinzil retrovizoare aruncate pe jos.

*Foto Vadim Marcoci via Facebook.com