Masinile care sunt parcate neregulamentar pe strazile capitalei au inceput sa fie evacuate. Cei de la Paza MAI, au ridicat deja zeci de automobile, iar toate costurile de evacuare sunt suportate de soferi - VIDEO

Masinele parcate in locuri interzise, sau care ingradesc trecerea pietonilor sau a altor automobile vor fi evacuate de Serviciul de Paza al MAI, imediat ce vor fi observate de oamenii legii.

Veceaslav SIRBU, SEF AL SERVICIULUI ASISTENTA JURIDICA INP: "Agentul de patrulare a depistat o incalcare, anunta serviciul Paza MAI, solicita ca evacuatorul sa se deplaseze la fata locului."

In cazul in care conducatorul auto reuseste sa ajunga la fata locului pana la ridicarea automobilului, atunci el se va alege doar cu o amenda de pana la o mie cinci sute de lei. In cazul in care masina este totusi evacuata, aceasta ajunge la una dintre parcarile dirijate de ministerul de interne. Asa ca pe langa amenda, soferul va fi nevoit sa achite si costul serviciului de evacuare, dar si cel de parcare.

Veceaslav SIRBU, SEF AL SERVICIULUI ASISTENTA JURIDICA INP: "Preturile variaza de la 250 de lei pana la 300 de lei pentru o ridicare transportare. Pentru stationarea si depozitarea la parcare a masinei este de 15 lei pentru primele cinci zile, dupa care este de 20 de lei pentru o ora."

Un simplu calcul ne arata ca numai pentru o zi, timp in care masina stationeaza in parcarea MAI, soferii trebuie sa plateasca in jur de 360 de lei. Daca mai adaugam cei in jur de 300 de lei cheltuiti pentru serviciul de evacuare, dar si amenda maxima de 1500 de lei, costul unei parcari neregulamentare depaseste suma 2 mii de lei.

Noul regulament privind modul de ridicare, transportare, depozitare si restituire a mijloacelor de transport in procesul de constatare a contraventiilor a fost adoptat la 22 iunie si a intrat in vigoare acum doua saptamani.