Masinile cu sistem de alimentare cu gaz nu vor avea acces in parcarile subterane ale blocurilor locative si a centrelor comerciale - VIDEO

Asa a reactionat acest sofer, care-si alimenteaza masina cu gaz, iar astazi era parcat in subterana unui mall din capitala. L-a indignat decizia guvernului. El crede ca mai bine autoritatile ar efectua controale acolo unde sunt instalate sistemele cu gaz.

Soferii sustin ca automobile lor nu sunt periculoase si ca au trecut la gaz din cauza preturilor piparate la benzina si motorina. Directorul unui service din capitala sustine ca orice masina este periculoasa, daca nu este exploatata corect.

Pentru a evita o eventuala deflagratie, la solicitarea pompierilor, administratorul unei cladiri din capitala sustine ca inca acum trei ani a interzis parcarea in subteran a automobilelor care au instalatii cu gaz.

Astazi, insa Guvernul a decis prin lege sa interzica accesul masinilor cu instalatii cu gaz in parcarile subterane ale blocurilor sau centrelor comerciale. Acestea pot doar trece sau stationa.

Noile modificari vor intra in vigoare imediat ce vor fi publicate in monitorul oficial, iar la intrarea in subterane ar urma sa fie instalate indicatoare ce interzic parcarea masinilor cu instalatii cu gaz.

In urmatoare perioada ar urma sa fie facute schimbari si la codul contraventional pentru a stabili cu cat vor fi amendati soferii care vor incalca regula, dar si administratorii parcarilor.