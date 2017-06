Masinile de lux vor fi impozitate. Ce propun autoritatile - Bizlaw.md

Impozitul pe avere, introdus pentru imobilele cu valoarea de 1,5 milioane de lei si mai mult, va fi extins si pentru automobile. Astfel, masinile evaluate la 1,5 milioane de lei si mai mult vor fi taxate de catre autoritaţi.

Prevederea este inclusa in politica bugetar-fiscala pentru anul viitor.

in cazul in care automobilul, care va trebui impozitat, se afla in proprietate comuna in devalmasie, impozitul pe avere va fi achitat de catre persoana care figureaza in Registrul de stat al transporturilor.

O alta noutate este ca, in cazul bunurilor imobile va fi exclus criteriul de determinare a subiectului impozabil de 120 m2. si asta pentru ca accentul va fi pus pe valoarea bunului.

in cazul in care bunurile vor avea mai mulţi proprietari, se propune ca averea sa fie divizata pe fiecare coproprietar. in cazul aprecierii valorii bunului nu va fi luat in calcul creditul imobiliar.

CIITESTE MAI DEPARTE PE BIZLAW.MD