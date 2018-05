Masinile parcate neregulamentar vor fi evacuate de serviciu de paza al MAI si nu de companii private. Automobilele vor fi duse la o parcare special amenajata, iar soferii vor achita amenda - VIDEO

Din momentul in care regulamentul va intra in vigoare automobilele parcate neregulamentar, in special daca acestea creaza dificultati celorlati soferivor fi evacuate de catre Serviciul de Paza MAI.

Veceslav SARBU, SEF ASISTENTA JURIDICA INP: “Daca nu-l identifica la fata locului, dispune masura ridicari cu intocmirea actelor. Si ulterior il informeaza fie pe conducatorul auto sau conducatorul se adreseaza la politie si I se spune unde se afla mijlocul de transport.”



In cazul in care proprietarul va reusi sa ajunga la fata locului pana la ridicarea automobilului, atunci se va alege doar cu amenda. Automobilele evacuate de pe strazi vor ajunge in parcarile directiilor de politie sau la unele special amenajate.Soferul va fi nevoit sa achite amenda, costul serviciul de evacuare si pentru fiecare ora cat masina s-a aflat in parcare.

Veceslav SARBU, SEF ASISTENTA JURIDICA INP: “Trasportarea pe oras, 250, 300 de lei o zi de parcare se achita pentru o zi.”

Daca initial regulamentul prevedea ca firma care se va ocupa de evacuarea si depozitarea automobilor sa fie una privata, recent s-a stabilt ca serviciul sa fie prestat doar de o institutie de stat.

Veceslav SARBU, SEF ASISTENTA JURIDICA INP: “Banii vor fi virati in contul statului,sa nu fie conflicte.”

Problema e ca Serviciul de paza al MAI nu are o parcare special amenajata unde sa fie aduse maisinile evacuate de pe strazi.

Veceslav SARBU, SEF ASISTENTA JURIDICA INP: “Chiar daca nu o sa dispuna de regulament suficient poate sa fie prin contract de locatiune.”

Soferii cred ca mai intai trebuie amenajate parcari si pe urma ridicate masinile de pe strazi. Pe multi dintre pietoni insa i-au bucurat schimbarile propuse in regulament.

Reprezentantul INP spune ca desi legea care prevedere evacuarea automobilelor a fost aprobata in 2009, din cauza ca nu a existat un regulament bine pus la punct politiei i-a fost complicat sa actioneze.

Desi proiectul a fost scris in 2013 acesta a fost revizuit de mai multe ori. Recent documentul a trecut expertiza CNA si urmeaza sa fie supus consultarilor publice si avizat de o comisie a Ministerului de Interne. Regulamentul ar putea fi aprobat de Guvern pana la sfarsitul acestui an.