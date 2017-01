Masinile parcate neregulamentar, sigilate si evacuate din 2017! Primaria spera ca proiectul sa fie aprobat: "Nu rezolva nimic daca doar scot placutele". Rectia celor de la INP - VIDEO

Masinile parcate neregulamentar sa fie evacuate din acest an. Dupa sase ani in care s-a tot vorbit despre acest proiect, primaria spera ca macar in 2017, documentul sa fie aprobat. Totusi, lucrurile par sa se miste destul de greu. Inspectoratul National de Patrulare sustine ca modificarile la lege nu pot fi grabite, doar pentru ca asa cer autoritatile locale. Procedura ar fi una complicata, spun oamenii legii.