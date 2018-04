Masinile parcate neregulamentar pe strazile capitalei vor fi ridicate de firme specializate si transportate in locuri special amenajate - Bizlaw.md

Masinile parcate neregulamentar ar putea sa fie ridicate si transportate in parcari de catre companii private. Potrivit proiectului Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare si restituire a vehiculelor in procesul de constatare a contraventiilor, actiunile vor fi realizate de agentul economic in baza procesului verbal de constatare a contraventiei, intocmit de agentul constatator, scrie Bizlaw.md