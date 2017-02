Astfel, potrivit noilor reguli, se considera ca soferul este in stare de ebrietate atunci cand are o concentratie de alcool in aerul expirat de la 0,15 pana la 0,3 miligrame la un litru si nu pana la 0,5 miligrame, cum este in prezent.

Totodata limita de alcool in sange urmeaza sa fie redusa de doua ori: de la un gram pana la 0,5 grame la un litru. Soferii prinsi bauti la volan risca amenzi de o mie de lei si sase puncte de penalizare sau sa raman fara permis pe un termen de pana la trei ani.