Matematica este de neinteles pentru ei, iar testul a fost un cosmar. Absolventii de liceu au sustinut examenul la disciplina de profil: "Vlad Tepes sa ii traga in teapa pe acei care nu exercita legea cum trebuie" - VIDEO

”-Traur...-De ce? -Ca-i matematica”.

Astazi absolventii de liceu au sustinut examenul la disciplina de profil. Ca de fiecare data, matematica i-a pus la grea incercare. S-au incurcat in formule si teoreme, iar pe unele le-au uitat.

”Teorema Pitagora? Am uitat”.

Nu se asteapta la note mari.

”Matematica şi fizica este cea mai complicată. Un cinci, important să-l susţin”.

Elevii de la profilul umanist s-au confruntat cu date si evenimente istorice. Mihail Gorbaciov le-a dat mari batai de cap.

”Cine a fost Mihail Gorbaciov? Nu stiu am uitat”.

Dupa nopti petrecute cu nasul in cartile de istorie, tineri spun ca am avea nevoie acum in tara noastra de personalitati ca Stefan cel Mare sau Vlad Tepes.

”Vlad Tepes sa ii traga in teapa pe acei care nu exercita legea cum trebuie”.

"Vlad Tepes, Mihai Viteazu, Stefan cel Mare, avem nevoie de astfel de personalitati pentru ca situatia de la noi nu este chiar buna, chiar in sistemul educational".

”Tot a fost complicat. Nu am invatat pe parcursul anului.De ce? Alte chestii au fost in cap”.

”Pentru cei care invatat pe parcursul anului examenul de astazi e nimic”.

Dupa examenul de astazi, unii nici nu se mai gandesc la urmatoarea proba.

”Ne pregatim de balul de absolvire”.

Si astazi parintii si profesorii au stat sub ferestrele centrelor de bacalaureat.

”Gorbaciov nu a fost asa o personalitate importanta pentru Republica Moldova”.

Emotii au fost si inainte de examen.

Aceasta eleva a avut nevoie de calmante.

”Valeriana...doua e suficient imi ajunge ma calmez.”

Altii s-au relaxat cu muzica.

"AC/DC rock, ca inainte de BAC, asa ne pregatim intensiv. Urmeaza cel mai usor BAC, la matematica, a fost romana mai greu, deja la restul luam zece".

"Noaptea asta mai ceva ca la cazinou calculam in vis”.

La proba de astazi au fost admisi peste 17 de mii de candidati. Peste 9 mii au sustinul bacalaureatul la matematica, in jur de 8 mii la istorie, iar restul la arte sau sport.

Ultimul examen va avea loc vineri la disciplina aleasa de elevi.