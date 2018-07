Medicii de familie vor putea sa-si deschida un birou personal si sa angajeze alti specialisti. Totul, printr-o noua reforma, aprobata de Guvern. Vezi cum va putea fi posibil - VIDEO

Tatiana ZATIC, SEF DIRECTIA POLITICI IN ASISTENTA MEDICALA, MS: "Poate sa infiinteze un cabinet medical individual. O alta optiune este sa se grupeze si sa creeze un centru medical."

Astfel, medicii de familie care vor dori sa-si schimbe locul de munca si chiar localitatea unde activeaza, vor putea sa treaca la libera practica. Pentru asta, doctorii vor participa la un concurs, organizat de Ministerul Sanatatii. Deocamdata nu este clar in baza caror criterii vor fi selectati candidatii. Cert este ca specialistii care vor fi acceptati vor deschide un cabinet propriu si isi vor desfasura activitatea, din banii oferiti de CNAM, ca si in cazul centrelor medicale.

Tatiana ZATIC, SEF DIRECTIA POLITICI IN ASISTENTA MEDICALA, MS: „Va fi incheiat un contract de servicii cu CNAM."

Astfel, medicii de familie vor primi anual in jur de 400 de lei pentru fiecare pacient inscris pe liste. Totodata, doctorii vor gestiona singuri banii, vor munci intr-un birou, oferit de stat, si vor putea angaja soferi ori contabili.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „Un medic de familie trebuie sa aiba pe liste 1500 de pacienti. Asta ar inseamna ca daca un doctor ar depista unul sau cateva blocuri cu acelasi numar de locuitori, cum este acesta, el ar putea sa ceara un spatiu chiar in apropiere, unde sa-si desfasoare activitatea si presteze servicii medicale oamenilor care traiesc aici. Autoritatile spun insa ca in capitala acest lucru nu ar fi posibil, intrucat aici nu este lipsa de centre medicale. Asa ca, specialistii pot profita de libera practica doar in sate, unde nu exista medici.“

Autoritatile din sanatate recunosc ca, de fapt, miza acestei reforme este sa ademeneasca specialisti in localitatile rurale. Totodata, daca vor trece la libera practica, medicii vor putea sa le propuna pacientilor si servicii... cu plata.

In prezent, in tara mai sunt nevoie de 350 de medici de familie. Locuitorii din sate se confrunta, cel mai mult, cu lipsa de specialisti. Autoritatile se asteapta ca pana la sfarsitul lui noiembrie, sa apara primii medicii de familie care vor dori sa treaca la libera practica.