Medicii de familii care s-au pomenit cu datorii de mii de lei nu vor trebui sa intoarca banii pentru medicamentele compensate, spun cei de la CNAM: “Este penalizata institutia medicala"

Dupa ce ieri medicii de familie s-au plans ca s-au pomenit cu datorii de mii de lei, dupa ce ar fi fost depistati ca au prescris gresit medicamente compensate, azi cei de la CNAM sustin ca banii nu vor fi intorsi de catre doctori.

Ala ULIANOVSCHI, SEF DIRECTIE EVALUARE SI MONITORIZARE CNAM: “Este penalizata institutia medicala, care este persoana juridica si are contract cu compania. Suma serviciile nevalidate este retinuta din transferul pentru perioada imediat urmatoare.“

Chiar si asa, in spatele camerei video, unii directorii de spitale ne-au spus ca vor avea de suferit tot angajatii. Si asta pentru ca finantarea oferita de CNAM este folosita pentru asistenta medicala, salarii si servicii comunale. Totodata, cei de la Compania Nationala de Asigurari in Medicina sustin ca nu poarta nicio vina ca pe parcursul mai multor luni se acumuleaza datorii de mii de lei. Ei spun ca efectueaza inspectii cel putin o data pe an, iar directorii de spitale sunt cei care trebuie sa fie cu ochii pe angajati, zi de zi.

Ala ULIANOVSCHI, SEF DIRECTIE EVALUARE SI MONITORIZARE CNAM: “Unele institutii sunt evaluate chiar si o data la 2, 3 ani, altele care sunt cu risc major, pot fi evaluate anual. Fiecare conducator de institutie este obligat sa informeze angajatii despre actele informative emise. Nu doar sa informeze, dar si sa monitorizeze. “

In aceasta situatie s-au trezit zeci de medici de familie din tara. In urma unor verificari efectuate de CNAM, s-a depistat ca doctorii au prescris gresit cateva medicamente compensate, astfel ca institutiile medicale trebuie sa intoarca bani pentru preparate.