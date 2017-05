Medicii din Republica Moldova vor face stagii gratuite in institutiile medicale din Turcia

Intr-un comunicat al Miniterului Sanatatii se arata ca despre asta s-a discutat ieri de catre ministrul Sanatatii, Ruxanda Glavan, si ministrul Sanatatii din Turcia, Recep Akdag, in cadrul reuniunii Adunarii Mondiale a Sanatatii.

Planul de actiuni intre ministerele sanatatii din Moldova si Turcia va fi implementat in perioada 2017-2020. Documentul prevede instruirea medicilor in domeniile asistentei medicale prespitalicesti, neurochirurgie, chirurgiei cardiovasculare, endovasculare si ortopedie. De stagieri vor beneficia si specialistii in sanatate publica.

De asemenea, Ruxanda Glavan a avut o intrevedere bilaterala cu ministrul Sanatatii din Germania, Hermann Grohe. Oficialul a declarat ca va sustine autoritatile din tara noastra in procesul de implementare a reformei spitalicesti.

In acelasi timp, Hermann Grohe a apreciat calitatea asistentei medicale oferita pacientilor din Republica Moldova. in acest scop, au fost implementate mai multe actiuni, in perioada 2014-2017, cu suportul financiar al Guvernului Germaniei.

Totodata, cu ministrul Sanatatii din Belarus, Valerii Malashko, Ruxanda Glavan a discutat despre extinderea cooperarii bilaterale in transplantologie, cardiochirugie, oncologie si instruire medicala. In prezent, ministerele Sanatatii din Republica Moldova si Belarus colaboreaza in domeniile controlului calitaţii preparatelor medicamentoase, recunoaşterii reciproca a protocoalelor tehnice si medicale de laborator si a certificatelor igienice a marfurilor.