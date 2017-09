Medicii rezidenti, actionati in judecata de Ministerul Sanatatii, au sesizat Curtea Constitutionala. Le cer magistratilor sa spuna daca hotararea guvernului este constitutionala - VIDEO

Ei le cer magistratilor sa spuna daca hotararea guvernului, prin care sunt obligati sa munceasca acolo unde au fost repartizati, este constitutionala.

Cererea lor a fost admisa de instanta, iar procesul suspendat pana cand judecatorii se vor pronunta. Scandalul studentilor la medicina a inceput in iunie, cand in jur de 100 de persoane au fost anuntate ca sunt actionate in judecata de catre Ministerul Sanatatii. Motivul? Ei nu au muncit in spitalele in care au fost repartizati, asa cum prevede contractul, prin urmare studentii vor fi nevoiti sa intoarca statului banii cheltuiti pentru studii.