Medicii vor invata cum sa vorbeasca si sa se comporte cu pacientii. Totul dupa ce un grup de mame au depus o petitie la Guvern in care se plang de rele tratamente in maternitati - VIDEO

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „Un sistem medical in care pacientii sunt tratati corespunzator, spitale unde nu exista coruptie si bolnavi care nu trebuie sa plateasca pentru medicamente si alte servicii. Exista asa ceva in numeroase tari europene, dar nu si la noi. Ministerul Sanatatii promite, insa, sa faca schimbari si a elaborat un plan de actiuni pentru anul 2018. „

Boris GILCA, SECRETAR DE STAT: „- Ne propunem panouri informative pentru pacienti. Sa fie foarte clar pentru pacienti care servicii sunt acoperite de polita de asigurare si care nu. Sa avem si proiectii audio si video. Registru de petitii, care va fi vizbil in fiecare sectie din institutie. - Credeti ca asta le lipseste pacientilor? Panouri informative si spoturi video?- Este un element. In primul rand, informarea populatiei, dezvoltarea de abilitati de comunicare, etica si deontologie medicala, revizuirea si completarea ghidurilor, dezvoltarea cadrului legislativ.

O provocare pentru sistemul de sanatate din Moldova ramane schimbarea atitudinii fata de pacienti. In Europa, la facultatile de medicina de ani de zile exista cursuri privind comportamentul doctorilor fata de bolnavi. Responsabilii de la noi isi propun masuri asemanatoare."

Boris GILCA, SECRETAR DE STAT: „ Recunoastem ca exista o carenta in instruirea universitara. Prea putin se vorbeste de comunicare. Si cursuri de instruire pentru infirmiere, in premiera. Pentru aceste lucruri, vor primi si spor salarial. „

Astfel, cei de la minister spun ca vor motiva angajatii medicali cu adaosuri la salarii, in functie de indicatorii de perfomanta. De fapt, asa cum s-a intamplat si in 2017. Nici aceasta metoda pare sa nu-i mai motiveze pe specialisti, se arata intr-un studiu elaborat ieri de Expert Grup. Potrivit acestuia, doctorii se plang ca volumul de munca s-a marit simtitor, nu si remunerarea pe care o primesc.

Boris GILCA, SECRETAR DE STAT: „Noi suntem cumva dependenti si de cresterea economica. O crestere de 5 procente ne-ar solutiona problemele in medicina. „

Un alt scop al ministerului este sa elimine coruptia, dar in planul de actiuni nu este precizat cum exact se va intampla acest lucru. Totodata, in fiecare spital din tara va aparea un psiholog si va fi instituita linia verde, pentru pacientii care au o problema. Aceste masuri vin ca raspuns la petita depusa acum zece zile, de catre un grup de mame, care au povestit despre experientele teribile, in institutiile medicale.

Alina ANDRONACHE, AUTOR PETITIE: „Ma bucur ca au raspuns, dar unele masuri sunt foarte generale. Nu vom putea urmari daca au fost infaptuite....Guvernul si Avocatul Poporului nu ne-a raspuns. Nu inteleg de ce tac.„

Petitia contine istoriile a 98 de femei. Acum doua zile, si Centrul Anticoruptie a raspuns, mentionand ca va analiza mai amanuntit cazurile de coruptie din spitale. Saptamana trecuta, grupul de mame a lansat o alta petitie, indemnand persoanele care le sustin sa o semneze. Pana acum, au facut-o 5 mii de oameni.