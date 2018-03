Medicul care a fost luat la pumni de sotul unei paciente se gandeste sa plece din sistemul medical. Dupa 30 de ani de munca, Ala Valenga, sefa sectiei de terapie a spitalului municipal nr 1 spune ca se teme pentru viata sa: "Noi o sa te omoram" - VIDEO

Ala VALENGA, SEFA SECTIEI TERAPIE, SPITALUL NR 1: ”La ziua de azi eu nu vreau sa aud de spital, de munca, de ajutorul cuiva. Pana acum eu am fost altruista, salariile mizerabile.”

Ala Valenga ne-a povestit astazi cum a fost batuta cu pumnii de sotul pacientei. Ea spune ca nici macar nu a reusit sa il vada la fata pe agresor.

Ala VALENGA, SEFA SECTIEI TERAPIE, SPITALUL NR 1: “Eram cu spatele la intrare in birou si scriam fisa de indicatie la un pacient si am simtit cum m-a apucat de par si simteam ca o sa am rupa cu tot cu piele. El m-a aruncat asa de par pe niste scaune de fier si acolo se vede ca eu am avut factura asta de coaste.”

Pentru ca ulterior sa primeasca si amenintari.

Ala VALENGA, SEFA SECTIEI TERAPIE, SPITALUL NR 1: “Unica ce tin minte, ca daca tu o sa mergi impotriva tatalui meu, noi o sa te omoram. Asa straniu mi-a parut ca unde mai departe? - Amenintari din partea fiului? - Da.”

Ala Valenga, care s-a ales cu o comotie cerebrala si cateva coaste rupte, va ramane internata cateva zile in sectia de neurochirurgie a spitalului de Urgenta. Cazul a fost inregistrat la politie. Nu stim deocamdata ce masuri au luat oamenii legii, intrucat serviciul de presa nu ne-a raspuns astazi la telefon.

Incidentul a avut loc ieri dimineata. Sotul unei paciente de 70 de ani, care decedase cu o zi inainte, a venit la spital si a luat-o la pumni pe doctorita, suparat ca nu ar fi intreprins nimic. Iurie Dondiuc, seful institutiei spune ca nu isi poate permite gardieni pentru a pazi personalul medical. Cazuri in care medicii au fost agresati au mai avut loc si anterior.

In 2015 la Drochia doi angajati de pe ambulanta au fost loviti de sotul unei paciente revoltat ca au ajuns prea tarziu, iar in 2016 o doctorita de la Institutul Oncologic a fost atacata cu un dispozitiv cu electrosocuri suparat ca medicii i-au lasat sotia fara un san.

Acum doi ani in Parlament a fost votat in prima lectura un proiect de lege care prevedea completarea codului penal cu sanctiuni pentru persoanele care vor agresa verbal sau fizic angajatii din sistemul medical. Potrivit documentului, in functie de gravitatea faptelor, persoanele violente pot primi amenzi usturatoare si chiar 15 zile de arest.