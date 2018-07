Medicul pediatru, Mihai Stratulat, despre doua spitale din capitala: "Trebuie inchise. Acolo cu orice nu te-ai adresa, diagnoza finala este pneumonie... pentru ca asta aduce ruble". Reactia ministerului Sanatatii

Postarea facuta de medicul Mihai Stratulat:



"Aceasta postare este despre viata mea, cea pe care o traiesc zi de zi, despre profesia mea de medic, pe care mi-a daruit-o Tatal meu si pe care am inceput sa o inteleg intr-un final, imediat dupa ce a murit Tatal meu!!! Eu nu doar lucrez zi de zi ca medic, ci ma lupt zi de zi cu acest sistem medical creat aici in RM din indeferenta celor care dicteaza/ar putea dicta cursul medical, dar nu o fac, fie din nedorinta, fie deoarece nu li se permite!!! Astazi voi vorbi despre ceea ce se face in sistemul pediatric din RM!!! Voi stiti cum lucreaza el??? Nicicum!!! Avem protocoale bune, dar implementare proasta!!!

Am sa va vorbesc astazi despre 2 spitale, care eu consider ca ar trebui inchise, unul din ele - partial inchis!Spitalul Clinic Municipal Nr. 1 "S. Lazo" si Spitalul Clinic Municipal Nr.1 (Viaduct) ! De ce? Pentru ca acolo nu se face medicina!!! De ce? Pentru ca acolo cu orice nu te-ai adresa, diagnoza finala este pneumonie pe dreapta si imediat AB!!! Pentru ca acolo nu se respecta nici un protocol!!! De ce? Pentru ca administratia acestora (directorii si vice-directorii) sunt cointeresati in astfel de diagnoze! De ce? Pentru ca finantarea spitalelor depinde de pacient - cati pacienti internati, ce diagnoza!

Totul se face printr- un program, care se numeste DRG si in dependenta de diagnozele pacientilor internati se calculeaza un coeficient, care intr-un final dicteaza suma de bani transferati de la CNAM la Spital! Cum credeti ce coeficient are Pneumonia in sistemul DRG??? Va spun eu: bun de tot!

La spitalul de pe Viaduct, situatia e si mai dramatica: au deschis inca o sectie de patologie nou-nascuti, cand au vazut ca prima sectie aduce "ruble" la spital! Si vice-directorul pe pediatrie al spitalului suna zilnic in maternitate si anunta cate paturi sunt libere in ambele sectii si cati copii trebuie "dobrovolino-prinuditelino" transferati - copii cu icter fizilogic, pentru a fi diagnosticati cu asa zisa "pneumonie", pentru a aduce bani spitalului.

Am vorbit doar despre aceste 2 spitale, pentru ca aici dezmatul este cel mai mare; un pic mai bine sta la acest capitol SCM Nr. 3 "V. Ignatenco" si IMSP CMC (Centrul Mamei si al Copilului)!!!

Situatia e urmatoarea: umplem spitalele pediatrice cu copii, pentru ca avem paturi libere si le punem diagnostice, pentru ca trebuie sa suplinim bugetul spitalelor cu bani!!! Si eu ma intreb acum, pentru asta am facut eu medicina??? Pentru asta, Tatal meu a vrut sa fiu eu medic??? Pentru asta cheltui eu bani anual, procurand manuale de Pediatrie si Neonatologie, ca sa fiu in rand cu Europa si SUA??? Multe mai am de spus!!!"

Contactati de PRO TV, responsabilii de la ministerul Sanatatii ne-au spus ca s-au autosesizat si a fost creata o comisie pentru a investiga acuzatiile aduse de Mihai Stratulat. Intr-o ora institutia va emite un comunicat in care va oferi detalii.