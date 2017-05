Membrii comunitatii LGBT au protestat in centrul capitalei: au adus un cub de gheata de un metru. Mesajul transmis - VIDEO

Cu un asemenea mesaj au venit astazi membrii comunitatii LGBT. Astfel, ei i-au indemnat pe oameni sa scape de toate fricile pe care le au si sa fie mai toleranti cu cei care au o orientare sexuala diferita.

Anastasia DANILOVA, MEMBRU LGBT: “Mi-aş dori în primul rănd să topesc acea frică pe care o au persoanele de o altă orientare sexuală. Ei se tem pentru viaţa lor, pentru siguranţa lor. Vrem o societate sigură pentru noi.”

Organizatorii au lasat cubul de gheata in Piata Marii Adunari Nationale, in speranta ca oamenii vor putea citi mesajele gravate in interior, pana la amiaza soarele a transformat cubul de gheata intr-o baltoaca. Nu am reusit sa aflam cat a costat confectionarea acestuia.

Trecatorii l-au privit curiosi, insa nu toti au fost receptivi la indemnurile organizatorilor. Ulterior, in cadrul unei conferinte de presa, membrii organizatiei Genderdoc-M, au povestit despre propriile frici.

Maxim ZAVADOVSCHI, MEMBRU GENDERDOC-M: “-Ascultă-mă, eşti gay? M-a întrebat recent un vecin. Atunci mi-am dat seama că şi acasă, ascuns după perdea, eu nu pot fi cel care sunt.”

Galea MURZIN, MEMBRU GENDERDOC-M: “-M-am pomenit într-o asemenea situaţie. Eram într-o staţie, s-a apropiat un bărbat necunoscut şi a început să-mi dea tot felul de întrebări. M-a întrebat dacă sunt EL sau EA şi eu i-am zis că asta nu contează. Ulterior, el m-a lovit.”

Pentru campanie, numita “Fara Firca” a fost realizat si un spot video cu mesajul “Prea des le spunem altora cum sa traiasca.” Filmuletul reprezinta un protest fata de tentativele celor din jur de a incadra oamenii in tipare, pentru ca asta este regula societatii.

Campania membrilor LGBT se va incheia cu un mars al solidaritatii, progrmat pentru duminica. Criticand aceste actiuni, presedintele Igor Dodon a anuntat ca va organiza un mars al familiei traditionale. Campania Fara Frica organizata de membrii LGBT are loc in fiecare an.