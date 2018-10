Struguri numai buni de cules si capsuni in floare - sunt in cateva gospodarii de la Dumbrava. Vremea calda le-a adus o surpriza localnicilor, care au cules doua recolte intr-un sezon. Ce spun specialistii despre acest fenomen - VIDEO

Valeriu Darie din cartierul Poiana Silvica de la Dumbrava spune ca a cules pentru prima data in viata sa, doua recolte in aceeasi toamna. Dupa ce a taiat lastarii de vita-de-vie a observat cum au aprut struguri noi care timp de cateva saptamani s-au copt.

Vleriu DARIE: “Prima data, nu am mai inatlni ca sa ajunga se se coaca. Ar face moldovenii si prin Decembrie un vin bun.”

Barbatul este ingrijorat de temperaturile ridicate din aceasta toamna.

Valeriu DARIE: “S-au schimbat anotimpurile, probabil o sa avem 3 anotimpuri asa ca dispare toamna si vine deja iarna.”

Nu doar struguri am gasit in curtea lui Valeriu, dar si capusuni in floare, iar daca vremea va mai fi calda, omul ar putea culege din nou fructe.

Valeriu DARIE: “Tot prima data, daca e cald ar putea da roada si in ianuarie. Am aici deseuri de la rosii cu care am sa le acopar, le protejam pentru iarna.”

Mare i-a fost mirarea si lui Victor Mitrofan care a cules o noua roada de mere din copacelul care creste in gradina.

“E o anomalie. Nu-i posibil, dar toamna a fost calda. In ziua de azi ne asteptam la orisice.”

Potrivit reprezentantilor Ministerului Agriculturii pomii au dat o noua roada din cauza temperaturilor anormal de ridicate din aceasta toamna.

Totodata, specialistii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat sustin ca temperaturi la fel de ridicate in aceasta perioada se inregistreaza o data la 20-30 de ani.

Ghenadie ROSCA, SINOPTICIAN: “Daca vorbim de septembrie am avut temperaturi ridicate de pana la 2 grade, iar pentru luna octombrie depaseste pana la 7 grade peste norma.”

In urmatoarele zile vremea nu se va schimba esential. Maine maxima va fi de 18 grade.

Temperaturi la fe fel de mari in aceasta perioada au fost inregistrate in 2013.