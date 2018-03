Merg in fiecare zi patru kilometri pe jos, prin padure, ca sa ajunga la scoala. 30 de elevi si sase profesori dintr-un sat din Ungheni fac acest efort pentru ca autobuzul scolar nu poate strabate drumul acoperit de zapada - VIDEO

Cei 30 de elevi se aduna in fiecare zi in centrul satului la ora 6.00 dimineata, cand abia se lumineaza de ziua. Si pornesc la drum, supravegheati de sase profesori. Au de mers de la Curtoaia pana la Harcesti cam patru kilometri.

"Cu astfel de drumuri mergem, la deal, vale, urcam chilometri si ajungem pana la scoala, la o ora stabilita ne adunam cu copii si plecam impreuna la scola."

Cei mai mici dintre drumeti au abia patru, cinci ani si merg la gradinita care se afla tot pe teritoriul scolii din Harcesti.

Astazi i-am intalnit in drum spre casa, dupa lectii. Inapoi fac inca kilometri. Erau in coloana, unii tinandu-se de maini. Se ajuta unul pe altul, caci drumul nu e usor – trece printr-o padure si peste cateva dealuri.

"Ne ducem cu profesorii, ne trezim devreme, bem ceai repede si ne ducem."

Daca dimineata vin toti cei 33 de elevi impreuna, dupa-amiaza din pe grupuri pentru ca incheie lectiile la ore diferite. Numai intr-o directie au o ora de mers. Pentru ca zapada e mare, isi uda picioarele. Asa ca isi iau incaltaminte de schimb – cei care o au. Ceilalti stau cu picioarele ude la lectii.

"Ne ducem pe drum si ne udam la picioare, -Ai incaltaminte de schimb? - Nu, s-au spart cizmele si nu am."

Tot acest calvar se intampla de o saptamana de cand au inceput ninsorile. Drumul de la Curtoaia pana la Harcesti este plin de gropi, iar ninsorile l-au facut impracticabil. Asa ca autobuzul scolar nu-l poate strabate. Satenii spun ca le-a ajuns cutitul la os, asa ca astazi s-au apucat sa carpeasca singuri drumul.

"Nu intra rutiera in sat, punem pietre sa avem o iesire, copii la scoala, invata in satul vecin."

"Avem piatra mai mare si mai mica, apoi punem nisip, in ziua de azi in sat la noi in caz de ceva nici salvaria nu poate sa vina."

Un locatar care si-a adunat piatra ca sa construiasca o fantana a carat-o aici, impreuna cu ceilalti barbati din sat.

"Am organizat oamenii acestia azi, sa astupam bortile ca nu pot merge copii la scoala, la gradinita, altceva ce sa facem nu avem nici o asteptare, de la Chisinau sa vina sa ne faca."

"Ne staruim sa facem, o luam de aici si o ducem acolo."

Primarul de la Harcesti spune ca problema este de foarte multi ani si nu e prima data cand copiii merg pe jos. Nu poate sa-i ajute, insa, pentru ca in bugetul localitatii nu sunt bani pentru reparatia drumului. El sustine ca asteapta ca asteapta banii promisi de Consiliul Raional si ca lucrarile vor incepe cand va fi vremea mai buna.