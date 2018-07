Merg sapte kilometri pe jos ca sa ajunga la centrul raional sau sa ia un taxi ca sa mearga la spital. Localnicii din Lazo, Drochia spun ca microbuzul care ii scotea din sat s-a stricat. Ce spune primarul - VIDEO

Suparati pe situatie, satenii s-au adunat astazi in centrul localitatii ca sa discute cu primarul. Ei spun ca de mai bine de doua saptamani nu trece niciun microbuz prin satul lor. Pana atunci, venea unul din satul Moara de Piatra, dar nici acela nu in fiecare zi. Acum vehiculul este la reparatii, iar oamenii s-au pomenit ca si izolati in satul lor.

Cei care lucreaza la Drochia sau la Balti spun ca sunt nevoiti sa mearga in fiecare zi sapte kilometri pe jos sau cu vreo masina de ocazie daca au noroc si asta doar ca sa ajunga la o sosea de unde sa ia un transport pana la oras. Cei pe care nu-i tin picioarele si nervii, dar ii tine buzunarul cheama taxiul. Batranii, insa, dau ultimii bani din pensie ca sa mearga la spital.

Primarul din localitate i-a linistit pe sateni spunandu-le ca microbuzul a fost deja reparat si ca in urmatoarele zile va incepe din nou sa circule pe ruta. Acesta afirma ca s-a inteles cu proprietarul rutei sa trimita vehiculul in fiecare zi prin satul Lazo.

Roman CARASENI, PRIMAR LAZO: “Primaria nu repartizeaza transport, eu m-am adresat la Balti acolo au spus ca nu au. Adresarea a fost mai demult ca ruta din Hasnaseni noi sa treaca si pe la Lazo nu sa primit, am primit raspuns dar nustiu ce era scris.”

Acesta a mai spus ca nu este posibil sa fie deschisa o ruta Lazo-Drochia sau Lazo-Balti pentru ca ar fi prea putini pasageri si, deci, nu ar fi rentabila.