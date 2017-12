Merge din casa in casa si aduce daruri la copii, iar banii adunati pentru serviciile sale ii doneaza copiilor nevoiasi. Un barbat din capitala nu uita de cei mai tristi ca noi si se dedica unor scopuri nobile - VIDEO

“Auzeam din departare.... Nu cumva sunt de copii? Hahaha”

Avem in fata un Mos Craciun neobisnuit. Barbatul deghizat in eroul sezonului de iarna, imbraca vesmantul rosu si merge din casa in casa cu delicii pe la copiii cuminti.

“Mosul tot anul s-a trudit la livada de mandarine si clemantine. Acu, acu sunt culese caldute si scoase de pe pom.”

“Mama, wow. Eu nu am nicio treaba aici.”

Masa si Dasa i-au scris Mosului din timp, in speranta ca acesta le va pune sub brad tot ce isi doresc.

“Vai, cat sunteti de calde. Mosul a inghetat afara.”

Astazi, visele fetelor au devenit realitate. Micutele l-au rasplatit pe Mos cu poezii, iar parintii - cu bani.

“-I-ai mai cerut ceva mosului, nu? - Da. - Ce i-ai mai cerut? - O papusa. - Trebuie sa mai asteptati. Mos Craciun e unul, voi sunteti multi.“

Banii insa nu vor merge in contul Mosului, ci la alti copii, mai nevoiasi.

“Misiunea asta costa ceva bani si banii care sunt acumulati de catre mine si de alti prieteni sunt oferiti catre un fond de caritate.”

Mosul are aceasta ocupatie de 6 ani. Intr-o iarna acesta reuseste sa adune pana la 8 mii de lei pe care ii ofera persoanelor cu boli incurabile.