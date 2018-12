Mergeau la cluburile de noapte din capitala nu pentru distractie, dar ca sa vanda diferite tipuri de droguri. Patru persoane, retinute. Schema prin care actionau - FOTO/VIDEO

Potrivit politiei, indivizii cu varstele cuprinse intre 23 si 28 de ani mergeau la cluburile din capitala si vindeau droguri acolo. Acestia ii obligau pe clienti ca sa consume substantele narcotie in fata lor.

In schema pusa la cale de ei, fiecare isi avea rolul sau. Astfel, unii dintre ei discutau cu clientii, iar altii impachetau substantele narcotice, mergeau la club si le transmiteau potentialilor clienti.

Inainte de a primi drogurile, clientii trebuiau sa achite pentru doza solicitata pana la 500 de lei, iar dupa ce le primeau, acestia trebuia sa consume narcoticele pe loc.

Astfel, dupa mai multe investigatii, timp in care oamenii legii i-au urmarit pe banuiti, au fost efectuat perchezitii in casele lor, dar si in cluburile de noapte in care acestia mergeau.

In urma descinderilor, au fost descoperite si ridicate pastile Ecstasy, pliculete cu praf alb asemanator cu amfetamina sau cocaina. La clubul de noapte in care indivizii mergeau, oamenii legii au depistat 15 persoane care au consumat droguri, opt dintre ei erau in starea de ebrietate narcotica.

Cei patru banuiti au fost retinuti pentru 72 de ore. Daca vor fi gasiti vinovati, toti risca pana la 15 ani la inchisoare.







