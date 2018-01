Mersul la scoala este un chin pentru elevii din doua licee din capitala. Pentru ca in preajma institutiilor nu exista treceri de pietoni, copii sunt nevoiti sa alerge printre masini - VIDEO

Liceele Petru Rares si Onisfor Ghibu din capitala sunt situate practic la drum, intr-o zona aglomerata. Pentru ca in fata institutiilor nu exista nicio trecere de pietoni, elevii sunt nevoiti sa traverseze, de fiecare data strada, strecurandu-se printre masini.

“Eu am grija, ma uit mereu daca vine sau nu o masina. Aici e mai aproape de strada care imi trebuie.”

“Ne daranjeaza si ar fi foarte bine daca ar fi o zebra.”

Lidia UNGUREANU, DIRECTOR LICEU PETRU RARES: “La noi sunt foarte multi copii si este strict necesar inca o pista de pietoni, in directia noastra aproape de scoala.

Ana Bufteac are doi copii care invata la Liceul Petru Rares. Din cauza chinului din fiecare zi, femeia spune ca a depus o sesizare la Directia Transport prin care solicita sa fie amenaja o zebra in preajma liceului.

Cea mai apropiata trecere de pietoni se afla la o distanta de cateva sute de metri. Locatarii blocurilor din preajma spun ca in zona deseori se produc accidente.

“Chiar daca este semnul aici, merg cu o viteza. Au fost si accidente anume in locul acesta.”

“Ieri, aici am cazut chiar cu copilul in brate, pentru ca am fugit de masini.”

“De ce nu va opriti la trecerea de pietoni? - E departe geanta e grea, ii zic la statie. Trecerea de pietoni trebuie neaparat.”

Soferii de microbuze spun ca nu opresc in preajma zebrelor pentru nu-i roaga pasagerii. Deocamdata nu am reusit sa obtinem o reactie de la Directia Transport.

Potrivit datelor oferite de IGP, numai in primele 11 luni ale anului trecut s-au produs 162 de accidente cu implicarea pietonilor in afara trecerilor amenajate pentru ei. 21 de oameni au murit, iar 140 au fost raniti.