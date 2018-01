Mersul pe trotuarele inghetate din capitala este o cursa periculoasa mai ales pentru oamenii cu dizabilitati: "Un carucior cu rotile este ca o masina fara frana" - VIDEO

Tudor Onofrei este tintuit intr-un scaun cu rotile de 11 ani. Desi ii vine foarte greu, tanarul ambitios a reusit sa absolveasca o facultate, iar acum munceste ca specialist in tehnologii informationale.

Tudor ONOFREI, SPECIALIST SISTEME INFORMATICE: "Pe timp de iarna eu sunt constient ca este periculos si atunci caut pe cineva care sa ma asiste. Este cineva din colegii de serviciu sau cineva din prieteni. Sunt persoane care nu are cine sa-i ajute sa iasa afara si sunt nevoiti sa steie intre patru pereti. Era si modalitatea ca persoanele cu dizabilitati sa aiba un asistent personal, daca statul ii ofera finante pentru acest asistent personal atunci este o posibilitate ca sa iasa afara."

El se considera un norocos. Si asta pentru ca a reusit cu banii proprii sa-si cumpere o masina, care i-a usurat enorm deplasarea in conditiile dificile de iarna.

Tudor ONOFREI, SPECIALIST SISTEME INFORMATICE: "Eu singur fac transferul la volan. Este usor, este comod pentru mine."

Totusi, putine dintre persoanele cu dizabilitati isi permit luxul de a conduce un automobil. Printre acestea se numara si Ludmila Iachim, care spune ca nu se aventureaza sa iasa din casa in aceste zile cu scaunul cu rotile.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: ”In RM sunt inregistrate peste 186 de mii de persoane cu nevoii speciale. Dintre acestea 21 de mii locuiesc in capitala. Trotuarele de sticla, lipsa rampelor de acces, noroiul si mizeria adunata dupa topirea zapezii ii obliga pe acestia sa simta farmecul iernii prin geamul casei, intre patru pereti."

Desi problema se discuta de multi ani, deocamdata inca nu a fost gasita o solutie. Reprezentantii unor asociatii care apara interesele persoanelor cu dizabilitati spun ca toturor ar trebui sa ne pese.

Victoria BOTAN, MANAGER ASOCIATIE: "Situatia in alte tari poate fi mai buna. Tine in primul rand de o alta mentalitate. Pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii cea mai bare bariera desigur ca este accesibilitatea. Fiecare sunt raspunzatori, mai ales in perioada de iarna. Sa facem curat minim langa oficiul nostru sau langa spatiul in care locuim.”

Saptamana trecuta, la solicitarea unei organizatii din Chisinau, primaria capitalei a publicat o dispozitie care prevede asigurarea accesibilitati persoanelor cu dizabilitati in spatiile publice. In termen de 3 luni serviciile municipale de profil urmeaza sa elaboreze un plan de actiuni.