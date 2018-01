Discursul lui Igor Dodon cu prilejul Anului Nou, in care apare impreuna cu sotia, criticat pe retelele de socializare: "Prostia anului. Rusine. Spectacol in doi de prost gust"

Aurelia Peru spune ca urarea dintre ani este un ritual insitutional si prima doamna nu are ce cauta. Purtatorul de cuvant al presedintiei nu a raspuns la telefon pentru a ne oferi o replica. Cert e ca seful statului vrea ca 2018 sa fie anul in care moldovenii vor recapata increderea in propria tara.

Discursul presedintelui a fost transmis in direct la postul public de televiziune cu 5 minute inainte de miezul noptii. Acesta este cel de-al doilea revelion in care Igor Dodon se adreseaza moldovenilor cu un mesaj de felicitare.

Daca anul trecut, acesta le-a multumit cetatenilor ca l-au ales presedinte, pe fundalul unui brad imbodobit si a stemei de stat, dand impresia unei atmosfere sobre... noaptea trecuta, seful statului a optat pentru o ambianta mai calda.

La focul semineului, cu sute de luminite in spate, lumanari aprinse si poze de familie asezate ca si décor, Igor Dodon si-a inclus si sotia in traditionala urare dintre ani. Aceasta a vorbit despre cat de important e sa fim sufletisti si sa ii ajutam pe cei aflati la nevoie.