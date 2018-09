Mesajul eurodeputatului Monica Macovei, dupa expulzarea celor sapte cetateni turci, de la conducerea Orizont, de catre SIS

Mesajul postat de Monica Macovei, pe facebook:

Şase profesori turci care lucrează la Chişinău au fost luaţi de pe stradă sau din şcoală de trupe speciale şi reţinuţi. Au fost apoi trimişi la aeroportul din Chişinău pentru a fi expulzaţi în această seară în Turcia.

I-am scris imediat deputatului european Andi Cristea -PSD, ca să intervină pentru a opri deportarea lor în Turcia, unde riscă tortură, tratamente inumane, arestarea sau orice îi vine în cap lui Erdogan. Deputatul Andi Cristea este preşedintele Comitetului parlamentar de asociere UE-Moldova, poziţie care îl obligă să intervină cu toate mijloacele pe care le are la dispoziţie.

Convenţia Consiliului Europei şi Convenţia ONU prevăd că este interzisă expluzarea sau deportarea oamenilor în ţări în care riscă să fie torturaţi şi supuşi la tratamente inumane sau degradante sau să fie pedepsiţi pentru opiniile lor politice, inclusiv în dictaturi, ceea ce se întâmplă în Turcia de când Erdogan a preluat puterea printr-o “lovitură de stat”.

Am invocat şi Carta Fundamentală a Drepturilor Omului şi Convenţia europeană de extrădare, care conţin prevederi similare.

Dl Cristea nu a răspuns nici la scrisoare, nici la telefon. De altfel, nimeni din cabinetul său nu a răspuns în vreun fel.

Am trimis ulterior mesajul tuturor membrilor din Comitet şi am scris şi autorităţilor din Republica Moldova să intervină pentru a opri deportarea profesorilor turci într-o ţară în care viaţa le este pusă în pericol. Am scris şi raportorului Parlamentului pentru Moldova, care a răspuns, am scris şi altor eurodeputaţi, care au răspuns şi au co-semnat scrisori alături de mine.

Dl Cristea şi Guvernul lui Dragnea ce fac pentru a opri aceste încălcări extreme ale dreptului la viaţă, libertate şi integritate personală şi fizică şi pentru a opri abuzurile politice ale lui Erdogan, care nu este la prima acţiune de acest fel?"