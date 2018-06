Mesajul judecatoarei Rodica Berdilo, care a declarat nule alegerile de la Chisinau: "Ma intrebati daca dorm noaptea, va raspund...". Mesajul postat pe facebook

Mesajul semnat de judecatoarea Rodica Berdilo:

”Cine este Rodica Berdilo, judecătoarea care a invalidat alegerile din municipiul Chişinău? Acest titlu de ştiri, în diferite surse mass-media, a acumulat mai multe vizualizări decât ştirile propriu-zis despre alegerile din municipiul Chişinău. În pofida faptului că mai mult de jumătate din conţinutul ştirilor publicate cu acest titlu, constituie informaţii incomplete, distorsionate, unele chiar false şi deşi nu m-a întrebat nimeni, vă spun eu cine sunt. Sunt un om, la fel ca şi voi, la fel ca şi copiii voştri, la fel ca şi părinţii voştri.

Am citit comentarii pe Facebook (care nu este menţionat în Codul electoral, dar care este urmărit de toţi) în care mă înjosiţi, mă insultaţi, mă întrebaţi dacă am părinţi, dacă am ruşine, demnitate, dacă-mi dau seama ce-am făcut, dacă pot dormi noaptea? Vă răspund: Da, am şi eu părinţi, am o mamă în faţa căreia mă închin pentru viaţa şi educaţia pe care mi-a oferit-o, ea fiind pedagog şi îndurând multe greutăţi pentru a oferi copiilor săi o şansă la o viaţă decentă.

Mă închin în faţa ei şi-mi cer iertare pentru umilinţa şi suferinţa prin care trece în aceste zile, când numele meu este călcat în picioare, când familia mea este batjocorită din cauza că eu mi-am făcut meseria aşa cum prevede legea, independent de orice influenţă din exterior şi din cauză că eu nu m-am lăsat intimidată de vocile care strigau la uşa biroului (protestatarii) cum să aplic legea în favoarea unuia sau altuia, în dependenţă de preferinţele politice.

Eu însă m-am condus strict şi fără excepţii de prevederile legii, în speţă Codul Electoral, care prevede la art.47 alin.(8) că în ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală, cuvântul cheie fiind ”nici un fel”. Or astăzi legea poate fi încălcată un pic, mîiine un pic mai mult, astăzi poate fi încălcată de cineva pe care îl simpatizaţi, mâine poate fi încălcată de cineva pe care nu îl simpatizaţi, iar nesancţionarea acestor încălcări, pune în pericol democraţia şi Statul de drept.

Da, pentru ca să aplici legea ai nevoie curaj, nu doar în ţara noastră, ci şi în orice alt colţ al lumii, de aceea sânt de acord cu voi toţi, care ziceţi că nu oricine poate fi judecător. Într-adevăr, nu oricine poate rezista presiunilor psihologice pe care le implică această funcţie, nu oricine poate rezista batjocurii în cazul în care emite o Hotărâre legală, dar care neapărat este pe placul unora şi spre nemulţumirea altora, nu oricine poate rezista atunci când el, familia sa, mama, copilul, soţul sunt blestemaţi şi umiliţi doar pentru că a avut curajul să respecte jurământul pe care l-a depus la investirea în funcţie: să respecte Constituţia şi Legile ţării. Dar eu am în primul rând obligaţia morală să rezist, pe lângă conştiinţa şi voinţa, necesare să rezist. Fiindcă mi-am ales această profesie conştient. Fiindcă exercit această profesie cu respect faţă de oameni şi faţă de lege.

Fiindcă nu am devenit judecător peste noapte, dar am muncit pentru funcţia pe care o deţin, pentru că aş fi putut să plec din ţară în căutarea unui trai mai bun, la fel cum fac mii de tineri, dar eu am ales să rămân şi să muncesc aici, în ţara mea şi pentru ţara mea, am muncit mult şi am început de jos şi nu mi-e ruşine, ba chiar mă mândresc cu asta, am început cu postul de grefieră, apoi asistent judiciar, am studiat multe dosare de dimineata pînă seara, pînă noaptea chiar, am lucrat aşa opt ani, după care am intrat la Institutul Naţional de Justiţie, ca să mai învăţ încă 18 luni pentru funcţia pe care o deţin şi o exercit cu mândrie, desi îmi este nespus de greu în aceste zile.

Mă întrebaţi dacă dorm noaptea, vă răspund: foarte puţin sau poate chiar deloc, motivez hotărâri, mă întrebaţi dacă mă afectează ceea ce se întâmplă astăzi în societate, vă răspund: enorm, şi nu pentru că mă umiliţi pe mine personal, ci pentru că umiliţi imaginea justiţiei şi tuturor judecătorilor, care mai au curajul să muncească aici, în această ţară şi să-şi exercite profesia cu demnitate - curaj însemnând să respecte cu stricteţe prevederile Constituţiei şi legilor ţării.

Mă întrebaţi dacă îmi dau seama ce-am făcut, vă răspund: Îmi dau seama ce-am făcut, am respectat legea şi vă promit că aşa voi continua să fac. Numai prin respectarea legii, oamenii vor avea sentimentul că trăiesc într-o lume echitabilă şi că eforturile lor pot avea o finalitate. Lipsa legii produce alienare şi conflict:,,Egalitatea în raport cu regulile generale de drept şi de comportament este, în orice caz, unicul tip de egalitate ce duce la libertate şi singura egalitate pe care o putem asigura fără a distruge libertatea” (F.Hayek).

Semnat – Rodica Berdilo”

Pe 19 iunie, la Judecatoria Chisinau, Rodica Berdilo a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Princinpalul motiv din care alegerile au fost declarate nevalide este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor, pe 3 iunie.

Mai exact, Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Judecatoarea scrie ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.

Fiind atacata de Nastase, decizia a fost mentinuta de Curtea de Apel, iar ulterior si de Curtea Suprema de Justitie, alegerile de la Chisinau fiind declarate, definitiv, nule.