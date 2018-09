Silvia Radu nu poate fi numita in functia de ministru al Sanatatii, deoarece nu are cel putin 5 ani de experienta in domeniul dat, iar Nicolae Ciubuc nu corespunde criteriilor de integritate. Asta spune Igor Dodon, dupa ce Curtea Constitutionala l-a suspendat din functie pentru ca a refuzat sa-i numeasca ministri pe cei doi.