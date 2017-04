Mesele copioase au devenit o normalitate pentru moldoveni. Carne, mezeluri, piftie si oua - toate se regasesc printre bucatele pregatite de gospodine de Pasti. Sfatul nutritionistilor - VIDEO

Nimic iesit din comun pana acum. Mesele copioase au devenit o normalitate, iar gospodinele parca participa la un maraton de gatit. Mancatul in exces insa este un stres enorm pentru organism, atentioneaza nutritionistii.

Astfel, trebuie sa renuntam la bucatele la tigaie si ulei in exces. In loc de cartofi prajiti pe post de garnitura, ar fi bine sa puneti legume, fructe sau diverse salate. Nelipsite de pe masa de Paste sunt ouale.

Sa aveti grija nu doar la cantitatea, dar si calitatea acestora. Specialistii sustin ca trebuie sa le pastram in frigider in cutia din carton in care le-am procurat si sa le scoatem de la rece doar cand vrem sa le consumam.

Suada KARKOKUI, REPORTER PRO TV: "Specialistii spun ca oul este benefic pentru organism, insa trebuie sa tineti cont ca galbenusul contine mult colesterol. Asa ca secretul de sarbatorile de Paste este sa ciocniti cate oua doriti, insa sa manancati doar unul pe zi."

Cozonacul este principalul desert de sarbatorile pascale. Un adevarat deliciu pentru copii sunt si ouale din ciocolata.

“Facem tort, clatite...“

Nutritionistii spun ca ar trebui sa ne limitam la o felie sau doua de cozonac si sa mancam mai multe fructe. Altfel, riscam sa avem nevoie de medici dupa sarbatori.

Si alcoolul trebuie consumat cu masura, asa ca inainte de a da peste inca un paharut, sa va mai ganditi. Specialistii spun ca respectand aceste reguli, veti avea sarbatori linistite, fara a suprasolicita organismul.