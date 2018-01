Mesele copioase de sarbatori aduc cu ele cateva kilograme in plus si, mai grav, intoxicatii alimentare. Ce spun specialistii de la ANSA si ce recomanda medicii - VIDEO

Chiar daca salata Olivier ori sarmalele pregatite de Revelion va mai fac din ochi, medicii spun ca ar fi bine sa nu va lasati ademeneti. In caz contrar, ar putea sa ajungeti de la masa de sarbatoare direct la spital.

Luminita SUVEICA, MEDIC: “A doua zi mai pot fi consumate, in a treia poate duce la intoxicatii alimentare. De aceea, recomandarea este sa facem ceva proaspat.“

Si pentru ca, de regula, moldovenii mananca de sarbatori mult si de toate, specialistii spun ca e timpul sa trecem la bucate ce se asimileaza mai usor. Asta nu inseamna, insa, ca trebuie sa tinem diete stricte, ce pot dauna si mai mult organizmului. Pentru a treia zi de revelion, cel mai bine ar fi sa puneti pe masa legume si fructe si sa consumati multa apa.

Luminita SUVEICA, MEDIC: “O salata din legume, supe, branzeturi.“

Ne paste pericolul si atunci cand mergem la cumparaturi, spun reprezentantii de la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor. Deoarece comerciantii vor sa-si vinda marfa care a mai ramas, riscam sa punem in punga produse cu termenul expirat, sustin specialistii.

Sergiu SIRGHI, SEF SUPRAVEGHERE COMERTULUI ANSA: “A doua zi cand vrem sa facem o masa si ne este mai greu sa mai gatim, ce facem? Mergem la magazin si cumparam produse semifabricate ori bucate gata. Trebuie sa insistam comerciantul sa ne prezinte eticheta si sa vedem la ce ora a fost preparat. “

Cei de la ANSA sustin ca efectueaza verificari atat inainte de revelion, cat si dupa, mai ales in piete. Totusi, acestia ne indeamna sa apelam la linia fierbinte a institutiei, in cazul in care am depistat sau procurat produse alterate in magazine si piete.