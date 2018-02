Metalul ia locul hartiilor. Iata de ce Banca Nationala a pus in circulatie monedele de unu, doi, cinci si zece lei - VIDEO

Metalul ia locul hartiilor. Astazi Banca Nationala a pus in circulatie monede de 1, 2, 5 si 10 lei. Acestea vor fi eliberate treptat pe piata, pentru ca in luna aprilie sa le avem deja in buzunare. Cei de la BNM spera ca pana in 2021 sa scapam de bancnotele cu acelasi nominal, productia carora costa mai mult si care se uzeaza mult mai repede.