Meteorologii anunta un nou cod galben. Maine vremea se schimba brusc - FOTO

„Ziua pe 10.03 pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestiс în rafale de pînă la 18-23 m/s.” se arata in avertizarea meteorologilor.

Potrivit meteorologilor in acet weekend vo avem temperaturi blande in toata tara, mai putin ne vom bucura de soare pentru ca se prevede cer noros, iar in uneleregiuni din sudul tarii va ploua slab astazi si maine.

In Nordul tarii, vom avea temperaturi cuprinse intre +16 grade ziua si +5 grade pe timp de noapte.





In Centrul tarii mercurul din termometre va cobora pana la +6 grade Celsius noaptea si +17 grade, ziua.





In partea sudica a tarii, vom avea +18 grade ziua si +7 grade pe timp de noapte.





In capitala se vor inregistra +16 grade ziua si +5 grade pe timp de nopate.

Maine vremea nu se va schimba esential, iar de luni va ploua in toata tara.