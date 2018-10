Metoda prin care Ilan Sor ar putea sa „albeasca” miliardul furat, folosindu-se de lacunele legislative - Anticoruptie.md

Legea privind declararea voluntara si stimularea fiscala, adoptata in Parlament pe 26 iulie 2018, la finalul sesiunii de vara, de catre parlamentarii puterii, ar putea deschide poarta unui abuz chiar si din partea condamnatului in prima instanta la sapte ani si jumatate de inchisoare, in cazul „furtului miliardului”, Ilan Sor, scrie Anticoruptie.md.