"M-au intrebat de ce am 4 genti in loc de 3, iar eu in una aveam doar doua ciocolate". Ce spune femeia care a fost luata pe sus din autocarul care urma sa o transporte la avion - AUDIO

Adriana, PASAGERA: "Am intrat in aeroport si am trecut toata procedura asa cum a trecut toata lumea si am ajuns la ultima etapa de iesire spre autocar. Sa ne urcam in autobuzul care sa ne duca spre avion si dumnealor mi-au spus ca nu avem tichetele la bagaje. I-am zis ca nu am stiu ca se puna tichete la bagaj si au trecut la a doua intrebare. De ce am 4 genti in loc de 3. Aveam intr-o geanta doua cutii de ciocolate pe care am vrut sa le pun in una dintre celelalte genti.

Ei nu au vrut sa accepte, au vrut sa arunc cutiile de ciocolate. In tot acest timp in care am discut despre ciocolate, sa le pun, sa le scot i-am zis ca ar fi bine sa nu fie atat de agitati, mai bine sa vorbim in limba de stat, la asa posturi ei vorbesc in limba rusa. Ei mi-am raspuns inapoi si mi-ai zis ca tu nu o sa zbori astazi si eu i-am intrebat care o sa fie motivul pentru care nu o sa zbor si ei mi-ai zis ca nu o sa zbor.

M-au lasat, am trecut si m-am urcat in autocar si vorbeam cu toata lumea care era in autobuz, discutam despre incidentul care a avut loc. Atunci au venit si au zis ca eu nu zbor si sa cobor jos.

Am intrebat care e motivul si motivul nu s-a spus. Si pana la urma au venit si mi-au zis ca motivul este ca nu am aratat pasaportul.

Da ei m-au agitat si pe mine cu gentile astea, de ce nu ai aceea, de ce nu ai asta. Care a fost interesul sa nu arat la sfarsit pasapoartele? Nu a fost acesta motivul adevarat.

Am stat pana la ora 20:00 in aeroport. Am luat alte bilete spre Bolognia.

Eu problema mea nici nu am inteles-o, dar problema reala nici nu stiu care e, ca vorbeam cu ei, adica nu vorbeam incet cu ei. Eu nu stiu, dar ei nu aveau motive. Doar m-am oprit si am platit amenda, am scris si proces verbal la politie."

