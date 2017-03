Microbuz ticsit pana la refuz cu doua tone de fier vechi a ajuns simbolul saraciei si existentei la limita. Proprietarul spune ca aceasta este ultima solutie pentru el de a castiga un ban in plus - VIDEO

Pe Gheorghe Iacubovschi, veteran de razboi in varsta de 60 de ani il gasesti zilnic la piata de vechituri, alaturi de un microbuz ticsit cu fier vechi. Depozitul pe patru roti l—a umplut in jumatate de an cu tot felul de instalatii, tevi si electrocasnice. Barbatul spune ca le cumpara de la altii sau le primeste gratuit dupa care le vinde si astfel mai castiga un ban, deoarece pensia nu-i ajunge. Microbuzul spune ca este functional, dar nu l-a mai urnit din loc de ani buni deoarece nu are bani pentru intretinerea lui. Dar nici nu vrea sa-l vanda ca de altfel nu va avea udne sa-si tina marfa.

Gheorghe IACUBOVSCHI “-Ce vindeţi? -Iaca vechituri şi nimeni nu le cumpără.”

Langa microbuzul lui mos Gheorghe isi fac loc zeci de pensionari, care vand in strada lucruri vechi. Valentina Sirbu are 70 de ani. Deja de 18 ani, zilnic vine la piata de langa gara in speranta ca va reusi sa vanda macar ceva. Copii ar fi plecat peste hotare si ar fi uitat de ea, iar pensia de 600 de lei nu-i ajunge.

Valentina SIRBU “A venit factura acum ca să achit şi mă cheamă în judecată. Plătesc, dar câte puţin. Eu vin la şase şi jumătate cu prima rutieră, ca oamenii să nu-mi ocupe locul. Toată iarna aşa am stat. Cum pot, aşa mă întreţin.”





Majoritatea comerciantilor spun ca de nevoie isi vand lucrurile personale in strada, iar cumparatori se gasesc, deoarece preturile sunt mici.

“Un shaker, o carte in limba rusa si un incalzitor termo, 50 de lei in total. Pentru atatea lucruri e ok.”

Nemultumiti sunt insa locatarii blocurilor din preajma, deoarece din cauza pietei improvizate in zona ar fi dezordine.

“Oamenii lasa dezordine dupa ei.”

“Se fură hainele de pe sfoară. Se urcă praf în apartamente. Trebuie totul închis.”





Responsabilii de la Pretura Centru spun ca desi comericantii sunt amendati si li s-a amenajat o piata in apropiere, acestia revin inapoi pe trotuare.

Oleg POIATA, PRETOR SECTORUL CENTRU “Pentru batranii, care intr-adevar traiesc rau este gratis, ceilalti se inteleg cu piata, este un pret simbolic.”





Potrivit preturii Centru in piata de vechituri de langa gara sunt aproape 500 de comercianti ambulanti dintre care aproape 100 sunt batrani nevoiasi, iar restul ar face parte dintr-o retea de comert cu haine second-hand. Din 16 martie de rand cu politistii pot imparti amenzi vanzatorilor ambulanti si functionarii de la primarie. Pretorului sectorului Centru, Oleg, spune ca primii vor fi sanctionati cei care vand ilegal pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. Amenda va ajunge pana la 4500 de lei.