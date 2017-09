Microbuzele de pe patru rute din capitala vor avea itinerar mai scurt, spune directia Transport. Care sunt rutele si cand intra in vigoare modificarile - VIDEO

Vor avea itinerar modificat microbuzele de pe ruta 124. Astfel, vehiculele se vor deplasa, mai nou, pe strada Eugen Coca, in loc de Belinski, pentru ca mai apoi sa isi continue drumul pe strada Vasile Lupu.

Ion MĂMĂLIGĂ, ADMINISTRATOR RUTA NR. 124: “Pe strada Coca a circulat ruta 193, care a murit si a fost anulata. Directia de transport a propus una din rute care mergea pe Belinski, pentru ca acolo circula si troleibuze, si microbuze, si autobuze. De aceea a fost propunerea ca una din ele sa treaca pe Coca si noi am acceptat.”

Alte trei rute - 138, 175 si 108 – vor fi mai scurte. De exemplu, microbuzele de pe ruta 175 vor parcurge cu 3 km mai putin, decat in prezent. Administratorul spune ca va fi ocolit un drup plin cu gropi, astfel ca unii pasageri vor fi nevoiti sa mearga mai mult pe jos.

Veaceslav GĂINĂ, ADMINISTRATOR RUTA NR. 175: “Masini sunt putine, de la 55 s-a ajuns la 18. Asta va imbunatati situatia si va fi scurtata ruta undeva cu 3 km, care astazi ii facem in plus si acolo nu este niciun venit si vom castiga in timp, ceea ce este bine pentru calatori.”

Decizia vine la o saptamana, dupa ce administratorii de microbuze s-au plans ca sunt in prag de faliment din cauza pretului mic pentru o calatorie. Din aceasta cauza s-ar fi rarit si microbuzele din capitala, pasagerii fiind nevoiti sa se inghesuie. Anterior, administratorii de microbuze au cerut autoritatilor sa majoreze tariful cu 7 lei. Directia Transport insa crede ca 5 lei pentru o calatorie ar fi suficient. O decizie finala insa va fi luata de CMC.

Pe de alta parte, schimbari vor fi facute si la troleibuze. Ruta nr 28 care uneste Durlestiul cu sectorul Botanica, va fi redenumita in nr 1, la cererea locuitorilor din sectorul Botanica, spun cei de la transporturi.