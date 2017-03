S-a intamplat in seara de 8 martie. Mama copilului se afla in vizita la bunici, in satul Negrea. Oamenii stateau la masa cu alti oaspeti, cand la un moment dat au observat ca micutul a disparut. Cand au inceput sa-l caute, l-au gasit deja fara suflare. A fost chemata urgenta, insa medicii nu au putut face nimic pentru a salva viata copilului. Politia investigheaza acest caz.